Gaziantep'te çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kozdere Mahallesi Göztepe mevkisinde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Mahalle camisinden vatandaşlardan yangını söndürmek için destek istendi.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü İslahiye ve Nurdağı Orman Şefliğine ait 6 arozöz, su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 60 personel ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye ve Nurdağı İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerle 5 itfaiye ve 1 yangın helikopteri sevk edildi.

Vatandaşların desteği ve ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan 1 saatte söndürülen yangında yaklaşık 30 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.