Gaziantep'te çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep\'te çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle bahçelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

10.06.2024 19:19
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

Keklik Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bahçelere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü, Gaziantep ve Nizip belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mera alanlarıyla fıstık ve zeytin bahçelerinin de zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yangına müdahalenin kolaylaştırılması amacıyla Nizip Belediyesine ait iş makineleri ise bölgede yeni yol açmak için çalışmalar yürütüyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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