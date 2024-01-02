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Gaziantep'te çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Gaziantep'te çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı. Yangın, Güneş Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, üst kattaki dairede bulunan anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Gaziantep\'te çıkan yangında 4\'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
02.01.2024 - 13:01,
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Güneş Mahallesi 87185 No'lu Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, üst kattaki dairelerde bulunan anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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