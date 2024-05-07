Gaziantep'te çimento yüklü aracın kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te çimento yüklü aracın kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep\'te çimento yüklü aracın kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan çimento yüklü aracın kaza öncesi seyir hali güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma devam ederken, sürücü gözaltına alındı.

07.05.2024 13:56
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan çimento yüklü aracın kazadan dakikalar önceki seyir hali, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü aracın çarpışmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazadan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bu arada, kazadan saniyeler önce çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeki görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te çimento yüklü aracın kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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