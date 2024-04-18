Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'te "Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan A.S'nin Armutlu ilçesi Bayır Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.
Zanlının bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen firari A.S. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te cinayet suçundan hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
Geçen sene Android 14'ü yayınlayan Google, bu yıl ise Android 15 işletim sistemini kullanıma sunacak. Xiaomi 12 serisi (Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X) için Android 15 güncellemesi bekleniyor. Android 15, gizlilik ve güvenlik yeniliklerinin yanı sıra yapay zeka teknolojileriyle de kullanıcılara yüksek deneyim sunacak. Beta testleri Temmuz 2024'te sonlanacak olan Android 15'in yayınlanmasıyla birlikte Xiaomi 12 serisi modelleri için güncelleme sunulması bekleniyor. Xiaomi 12 serisi modelleri arasında Xiaomi 12X dışındaki tüm modellerin Android 15 güncellemesini alacağı belirtiliyor. Yeni işletim sistemi olan Android 15, Xiaomi 12 serisi için son büyük güncelleme olacak ve Android 16 sunulmayacak.
Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, ev sahibi Turgut D. ve kızı Meltem Z. bıçaklanarak yaralandı. Turgut D. olay yerinde hayatını kaybederken, Meltem Z. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Serkan Z. ise polis tarafından yakalandı.
Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde ailenin damadı, tartıştığı eşi ve 65 yaşındaki kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Damat, polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü bir sürücü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Uşak'ın Fatih Mahallesi'nde meydana gelen kazada, minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada karı koca yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltı atışlarına kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar ayrıca, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve penaltılara bakmadığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?