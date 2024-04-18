Gaziantep\'te cinayet suçundan hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Xiaomi 12 Serisi Android 15 Güncellemesi Alacak Mı?

Geçen sene Android 14'ü yayınlayan Google, bu yıl ise Android 15 işletim sistemini kullanıma sunacak. Xiaomi 12 serisi (Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12X) için Android 15 güncellemesi bekleniyor. Android 15, gizlilik ve güvenlik yeniliklerinin yanı sıra yapay zeka teknolojileriyle de kullanıcılara yüksek deneyim sunacak. Beta testleri Temmuz 2024'te sonlanacak olan Android 15'in yayınlanmasıyla birlikte Xiaomi 12 serisi modelleri için güncelleme sunulması bekleniyor. Xiaomi 12 serisi modelleri arasında Xiaomi 12X dışındaki tüm modellerin Android 15 güncellemesini alacağı belirtiliyor. Yeni işletim sistemi olan Android 15, Xiaomi 12 serisi için son büyük güncelleme olacak ve Android 16 sunulmayacak.