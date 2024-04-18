Gaziantep'te cinayet suçundan hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te cinayet suçundan hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Gaziantep\'te cinayet suçundan hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

18.04.2024 22:33  Güncelleme: 22:35
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Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'te "Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan A.S'nin Armutlu ilçesi Bayır Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlının bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen firari A.S. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Armutlu, Yalova, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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