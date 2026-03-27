Gaziantep'te Darp ve Tehdit: 3 Milyon TL İstendi

27.03.2026 22:09
Gaziantep'te iş insanına darp edip 3 milyon TL isteyen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'te önünü kestikleri iş insanı M.E.A.'dan darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta saat 17.30 sıralarında M.E.A'nın önünü kesip darp ve tehditle 3 milyon TL isteyen kişilerin adreslerini tespit etti. Adreslere yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 7 ev ve 2 işyerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 44 fişek, 2 pompalı tüfek ve pala olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlarından işlem başlatıldı.

Haber: Nuray UZATMAZ-Kamera: GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
CHP’li Marmaris Belediyesi’ne gece yarısı operasyon CHP'li Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı operasyon
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü

22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
22:05
Beşiktaş’ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
21:00
İran’dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara “derhal terk edin“ çağrısı
İran'dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara "derhal terk edin" çağrısı
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
Advertisement
