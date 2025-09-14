Gaziantep'te DEAŞ Propagandasına Operasyon - Son Dakika
Gaziantep'te DEAŞ Propagandasına Operasyon

14.09.2025 19:49
Gaziantep'te DEAŞ ve El Kaide propagandası yapan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 223 fişek, kılıç ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

Gaziantep'te DEAŞ Propagandasına Operasyon

SON DAKİKA: Gaziantep'te DEAŞ Propagandasına Operasyon - Son Dakika
