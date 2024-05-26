Gaziantep\'te seyir halindeki demir yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halinde yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Nurdağı- Kahramanmaraş kara yolu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kavşağında, E.S yönetimindeki 31 AIS 166 plakalı demir yüklü tır, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, şoför, tırı güvenlik şeridine 112 Acil Çağrı merkezini bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
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