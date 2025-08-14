Gaziantep'te Depremzede İçin 373 Konut Teslim Edildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı iİlçesinde 500 dönüm rezerv alanında inşası tamamlanan 373 konut, hak sahiplerine teslim edildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Nurdağı'nda kalıcı konut, köy evleri ve rezerv alanları olmak üzere 7 bin 499 konut ile 1200 ticaret hane planlandı. İlçe merkezinde 500 dönüm alanda, 4 ayrı projede 3 bin 249 rezerv alanında inşaat çalışmaları devam ederken; Atatürk Mahallesi'nde yıkılan konutların yerine rezerv alandaki çalışmada 373 konut tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonunda 373 konut, hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Anahtar teslim törenine; Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Feray Yılmaz, AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun ve hak sahipleri katıldı.'İKİ ARTI BİR İLE ÜÇ ARTI BİR OLARAK İNŞA EDİLDİ'Törende Konuşan Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, 4 farklı projede çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "İlçemizde yapımı devam eden rezerv alanlarımızda tamamlanan yerlerde anahtar teslimine başladık. Kura ile belirlenen vatandaşlarımızın yıkılan evlerinin bulunduğu yerde iki artı bir ile üç artı bir olarak inşa edildi. Konutların teslimin ardından ticarethanelerimizi teslim edeceğiz. Nurdağı'nda 3 bin 249 rezerv alanda köy evlerimiz ile birlikte 7 bin 499 konuttan, 3 bin 500 bugün itibarıyla teslim edildi. 78 rezerv olmak 3 bin 23 depremzedenin evine yerleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)