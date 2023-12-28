Gaziantep\'te devrilen mazot yüklü tanker kazasında sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Erdem yönetimindeki 27 SD 726 plakalı mazot yüklü tanker, Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, kurtarılamadı.
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