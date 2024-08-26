Gaziantep'te düğün dönüşü kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Gaziantep'te düğün dönüşü kaza: 1 ölü

Gaziantep\'te düğün dönüşü kaza: 1 ölü

Gaziantep'in Araban ilçesinde akrabasının düğününe giden Duran Çelik, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.08.2024 12:29
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GAZİANTEP'in Araban ilçesinde akrabasının düğününe gittiği sırada yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı Duran Çelik (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Araban ilçesinde meydana geldi. Bir akrabasının düğününe giderken yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Duran Çelik'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te düğün dönüşü kaza: 1 ölü - Son Dakika

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