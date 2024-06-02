Gaziantep'te düğünde çifte tır lastiği hediye edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te düğünde çifte tır lastiği hediye edildi

Gaziantep\'te düğünde çifte tır lastiği hediye edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde, tır şoförü damada takı yerine süslenmiş bir tır lastiği hediye edildi. Damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümseten bu sıradışı hediye karşısında şaşıran damat, arkadaşına teşekkür etti.

02.06.2024 13:33
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır şoförünün düğün töreninde çifte, takı yerine tır lastiği hediye edildi.

Büşra ve Alican Yıldırım çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne katılan davetlilerden lastik bayisi İbrahim Göğebakan, tır şoförlüğü yapan arkadaşı Alican'a hediye olarak süslediği araç lastiğini hediye etti.

Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alican Yıldırım, "Bizim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Süper oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çifte, araç lastiği hediye eden Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak altın yerine kara altın (kara lastik) getirdim. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Güzel günlerde kullansın." diye konuştu.

Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.

Kaynak: AA

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