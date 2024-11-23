Gaziantep\'te Elektrik Kontağında Yangın: Anne ve Oğlu Dumandan Etkilendi

Güncel

GAZİANTEP'te 2 katlı evin alt katında elektrik kontağında çıkan yangında, anne ile 3 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.

Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki 2 katlı evin alt katında, öğle saatlerinde elektrik kontağında yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, dumandan etkilenen Arzu Kuş (31) ile oğlu Abidin Kuş, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abidin Kuş ilk müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.