Gaziantep'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep\'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te emekli vatandaşları dolandırmak amacıyla banka kartlarını alıp yerine başka kart veren ve hesaptaki paralarını çeken bir şüpheli, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

15.03.2024 15:45
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Gaziantep'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emekli vatandaşları yardımcı olmak vaadiyle banka kartlarını alıp, onun yerine başka kart vererek hesaptaki paralarını çeken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu yöntemle 6 vatandaşı dolandırdığı tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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