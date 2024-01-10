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Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin sözde ilçe imamı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin sözde ilçe imamı yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sözde ilçe imamı R.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı. R.K.'nin 2016 yılından beri firari olduğu ve aynı zamanda örgütünün sözde Şehitkamil ilçe imamı olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda R.K. gözaltına alındı ve nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gaziantep\'te FETÖ/PDY\'nin sözde ilçe imamı yakalandı
10.01.2024 - 14:16,
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GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sözde ilçe imamı R.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016 yılından beri firari olarak aranan R.K.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada R.K.'nin aynı zamanda örgütünün sözde Şehitkamil ilçe imamı olduğu tespit edildi. R.K., jandarma ekiplerinin merkez Şehitkamil ilçesinde bulunduğu adrese düzenlediği operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan R.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Jandarma, Terör, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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