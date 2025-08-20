Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosikletli polis timleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "yağma, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma" suçundan aranan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D'yi (19) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.