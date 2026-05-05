Gaziantep'te Fırtına Elektrik Direklerini Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Fırtına Elektrik Direklerini Yıktı

05.05.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te şiddetli fırtına 127 elektrik direğini yıktı, enerji tamiri için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep'te önceki gün etkili olan şiddetli fırtına ve sağanağın ardından 127 elektrik direğinin yıkıldığı, 67 direk arası iletkenin hasar gördüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün kent genelinde şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan afet sonrasında ilimizde elektrik dağıtım şirketine ait 127 yüksek ve alçak gerilim direği yıkılmış ve 67 direk arası iletkenin hasar aldığı tespit edilmiştir. Enerji arzının sağlanabilmesi amacıyla diğer illerden alınan ekip ve jeneratör destekleri sonrasında alternatif şebeke unsurları kullanılarak enerji temini çalışmaları yapılmıştır. Akabinde onarım süreci başlamış ve kalıcı elektrik için 233 personel tarafından çalışmalar sürdürülmüştür."

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirilen açıklamada, iletim hatlarının daha yoğun hasar gördüğü Burak, Gazikent, Belkız, Yeditepe, Bedir, Kızılhisar, Kıbrıs, Dumlupınar ve Güzelvadi mahallelerinde ekiplerin sahadaki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Söz konusu mahallelerde yaşanan lokal sorunların giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarına devam etmekte olup, bugün akşam saatlerine kadar enerji arzının tamamen sağlanması hedeflenmektedir. İlgili şirket tarafından çalışmalar yürütülmekte, valiliğimiz süreci yakından takip etmektedir." denildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Fırtına Elektrik Direklerini Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:22:05. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Fırtına Elektrik Direklerini Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.