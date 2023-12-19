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Gaziantep'te gazeteci saldırısı davasında 6 sanığa ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te gazeteci saldırısı davasında 6 sanığa ceza

Gaziantep'te 5 yıl önce yerel gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili davada, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A'nın da arasında olduğu 3 sanık 18'er yıl, diğer 3 sanık ise 12 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırıldı.

Gaziantep\'te gazeteci saldırısı davasında 6 sanığa ceza
19.12.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:33
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Gaziantep'te 5 yıl önce yerel gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili davada, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A'nın da arasında olduğu 3 sanık 18'er yıl, diğer 3 sanık ise 12 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırıldı.

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sadık Onur M, Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz D, Mahmut P. ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıkların sadece birer yakının alındığı duruşmada, sanıkların iddiaları reddettiği öğrenildi. Duruşma savcısı, celse arasında, sanıkların cezalandırılmasına yönelik mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, İbrahim A, Sadık Onur M. ve Mahmut P'yi "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna azmettirmekten 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklara indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmeden heyet, aynı suçtan Selçuk Y'ye indirim uygulayarak 12 yıl, sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi.

Davanın geçmişi

Yerel gazete imtiyaz sahibi Mahmut Ö'nün 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili davaya bakan Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Nisan 2021'deki karar duruşmasında, Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl, aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'ye 16 yıl 8'er ay hapis cezası vermişti.

"Suça yardım" suçundan 10 ay hapis cezası verilen tutuksuz sanık Mahmut P. ile İbrahim A. ise saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 28 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

Yerel mahkemenin sanıklar Sadık Onur M, Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz D. ve Mahmut P. hakkında verdiği hüküm, Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmamıştı. Sanıkları azmettirdiği öne sürülen İbrahim A. hakkında açılan dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA
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