Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
