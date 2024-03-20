Gaziantep\'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da Yatlar ve Tekneler Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Antalya'da kış aylarında marinalara çekilen ya da bakım ve onarımdan geçirilen turistik yatlar ile tekneler, 1 Nisan'dan itibaren sezonu açacak. Yat ve tekneler, günübirlik ve haftalık gezinti programlarıyla turistleri, eşsiz koylarla buluşturacak. Bölgede 5 bin kayıtlı ticari ve günübirlik özel tekne bulunuyor. Mavi turların Kalkan, Kaş, Demre, Üçağız, Kumluca, Adrasan, Kemer, Kaleiçi, Manavgat, Alanya bölgelerinde yapıldığı belirtilirken, bu yıl deniz turizminde beklentinin yüksek olduğu ve Avrupalı turistlerden daha fazla katılım beklenildiği ifade ediliyor.