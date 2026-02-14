Gaziantep'te Güvenlik Paneli

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde "Terörsüz Türkiye: Ortadoğu ve Suriye'nin Geleceğinde Türkiye'nin Rolü" konulu panel düzenlendi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, CNN Türk Spikeri Gazeteci Göksu Öngören Özgür, emekli Albay-Akademisyen Coşkun Başbuğ ve CNN Türk Haber Koordinatörü Akademisyen İdris Arıkan'ın katılımıyla yapılan panelde, Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikaları, terörle mücadele süreci ve Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin güvenliğinin bölgesel istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Tahmazoğlu, Ortadoğu'nun tarih boyunca problemli bir bölge olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin güvenliği her şeyin önünde gelir. Türkiye'nin güvenliği komşularımızdan başlar. Eğer Filistin güvende değilse, Suriye güvende değilse Türkiye de güvende değildir. Komşu ülkelerde istikrarın sağlanması bu yüzden hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Göksu Öngören Özgür, medya perspektifinden bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Emekli Albay-akademisyen Coşkun Başbuğ ise Türkiye'nin terörle mücadelesinde 15 Temmuz sürecini bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sürecin kırılma anı 15 Temmuz'du. Niye? Hani vücudun içinde kanserli hücre var. FETÖ denilen bir terör örgütü var. Onun yandaşı PKK var. Siz o hücreyi, o kanserli hücreyi söküp atmadan o bedeni ayağa kaldıramazsınız. FETÖ'den başladık. Şahinbey Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi son o kanserli hücreyi de bedenden atınca bizi kimse tutamaz."

CNN Türk Haber Koordinatörü Akademisyen İdris Arıkan da Türkiye'nin askeri ve kültürel kapasitesine dikkat çekti.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.