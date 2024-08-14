Gaziantep'te Hawala operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Hawala operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep\'te Hawala operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, yasa dışı para transfer yöntemi olan Hawala ile haksız kazanç elde eden 6 zanlı tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda, milyonlarca dolar, avro, lira ve altın ile birlikte ajanda, para sayma makinesi ve cep telefonları ele geçirildi.

14.08.2024 09:57
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Gaziantep'te "Hawala" olarak adlandırılan yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ilçesinde danışmanlık hizmeti altında "Hawala" olarak bilinen yasa dışı para transfer yöntemiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, iki iş yeri ve araçta yaptıkları aramada, 2 milyon 336 bin 773 dolar, 6 bin 30 avro, 9 bin 870 lira, 31 bin 256 Suudi Arabistan riyali, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın, ajanda, para sayma makinesi ve 6 cep telefonunu ele geçirdi.

Operasyonda, M.A, S.B, M.A, A.B, C.H, M.A. ile A.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Hawala operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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