Gaziantep'te Hemşehri Dernekleri Festivali'nde Araban Firiği Pilavı İkram Edildi

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Gaziantep'te 8. Hemşehri Dernekleri Festivali kapsamında vatandaşlara "Araban Firiği Pilavı" ikram edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Araban Ziraat Odası da stant açtı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, etkinlikle ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti.

Araban Ovası'nın Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilindiğini ifade eden Altun, bin bir emekle üretilen makarnalık sert buğdaydan yöresel lezzet olan Araban Firiği'ni ürettiğini, tanıtımına katkı sağlamak için de festivalde tüketiciye ikram ettiklerini kaydetti.