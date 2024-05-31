Gaziantep'te itfaiye ekipleri çiftçilerle mahsul nöbetinde - Son Dakika
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Gaziantep'te itfaiye ekipleri çiftçilerle mahsul nöbetinde

Gaziantep\'te itfaiye ekipleri çiftçilerle mahsul nöbetinde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerindeki ekili tarım arazilerinde oluşabilecek yangınlara karşı 75 araç ve 424 müdahale personeliyle nöbet tutuyor. Ekipler, buğday, arpa ve benzeri ürünlerin ekili olduğu alanları 7/24 gözetim altında tutarak geçen yıla göre önlemleri artırdı.

31.05.2024 13:27
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Gaziantep'te itfaiye ekipleri, ekili tarım arazilerinde oluşabilecek yangınlara karşı çiftçilerle mahsul nöbeti tutuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, ekili alanların yoğun olduğu Şahinbey, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerinde olası yangınlara karşı 75 araç ve 424 müdahale personeliyle hazır bekliyor.

Ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla çiftçilerin buğday, arpa ve benzeri ürünlerin ekili olduğu alanları 7/24 gözetim altında tutuyor.

İtfaiye ekipleri, geçen yıl yangınların sık yaşandığı alanlarda önlemleri artırdı.

Kaynak: AA

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