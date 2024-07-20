Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 hükümlü yakalandı

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Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 13 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-16 Temmuz tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde hırsızlık, yağma, kaçakçılık, cinsel istismar ve narkotik suçlarından haklarında 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.