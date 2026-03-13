Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği kaçak ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramalarda; 15 bin 382 tıbbi ilaç, 7 bin gümrük kaçağı ilaç, 6 bin 304 sıvı çözelti, 200 enjektör ile çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi. İlaçlara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.