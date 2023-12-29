 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Kaçak İlaç ve Tıbbi Malzeme Operasyonu: 6 Bin 850 Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Kaçak İlaç ve Tıbbi Malzeme Operasyonu: 6 Bin 850 Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda, kaçak yollarla yurt dışından getirildiği iddia edilen 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ile birlikte kaçak parfüm, cep telefonu ve dini kitap ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep\'te Kaçak İlaç ve Tıbbi Malzeme Operasyonu: 6 Bin 850 Ürün Ele Geçirildi
29.12.2023 - 11:48,
Abone Ol

Gaziantep'te kaçak 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, teknik takibin ardından yurt dışından kaçak yollarla ilaç ve tıbbi malzeme getirildiği iddiasıyla Şehitkamil ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 6 bin 850 ilaç ve tıbbi malzeme ile kaçak 150 parfüm, 9 cep telefonu, 3 tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen dini kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kaçak İlaç ve Tıbbi Malzeme Operasyonu: 6 Bin 850 Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika


12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
11:03 2024'ün Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:07:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçak İlaç ve Tıbbi Malzeme Operasyonu: 6 Bin 850 Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement