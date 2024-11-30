Gaziantep\'te Kaçak Krom Kazısı Yapan 5 Kişi Yakalandı

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kapalı krom maden sahasında patlayıcı kullanarak kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesi kırsalında kapalı olan krom maden sahasında izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgede H.B., M.Ç., M.Y., M.Z. ve İ.P.'yi patlayıcı madde kullanarak izinsiz maden araması yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yanlarında bulunan 19 ton krom, 5 dinamit lokumu, 2 av tüfeği, 3 hilti, 2 jeneratör, 2 dalgıç su motoru, 2 fotokapan, 2 el telsizi ve 1 matkaba da el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.