Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde M.B'ye ait iş yerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.
Söz konusu iş yerinde yapılan aramalarda, 94 lazerli ısıtıcı, 38 cep telefonu, 31 saç şekillendirici,
23 masaj aleti, 17 mikser, 12 vakumlu termos, 11 klima ve 7 epilasyon cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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