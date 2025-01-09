Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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Gaziantep'te 1 ton 732 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Nurdağı, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 ton 732 kilogram kaçak tütün, 75 kilogram nargile kömürü, 53 litre nargile tütünü aroması, 10 kilogram nargile tütün ham maddesi ve 4 bin 745 nargile tütünü ambalajı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.