Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep\'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in 3 ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara, makaron, nargile kömürü, çay ve gümrük tütünü ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

29.02.2024 14:50
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Gaziantep'in 3 ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere arama gerçekleştiren ekipler, gümrük kaçağı 14 bin 853 paket sigara, 150 bin makaron, 890 kilogram nargile kömürü, 161 kilogram çay ve 158 kilogram gümrük tütün ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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