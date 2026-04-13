Gaziantep'te Yuvalama Tutkusu İşe Dönüştü: Şahide Ulukök'ün Başarı Hikayesi

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Şahide Ulukök, 10 yıl önce Ramazan Bayramı'nda evine gelen misafirlere ikram ettiği kentin geleneksel lezzeti yuvalamanın çok beğenilmesi üzerine, misafirlerinin tavsiyesiyle bir işletme kurmaya karar verdi. Kendi sermayesiyle işletmesini açan ve bir makine alarak üretime başlayan Ulukök, yuvalamanın yanı sıra içli köfte, mantı ve yöresel yemeklerin üretimini yapmaya başladı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve siparişlere yetişemeyen Ulukök, KOSGEB'den aldığı destekle yeni makineler alıp istihdam sayısını artırdı. Günlük 100 kilogram yuvalama üretimine ulaşan işletmede, 5 kadına istihdam sağlanıyor ve bayram dönemlerinde bu sayı 12'ye çıkıyor. Ulukök, ürünlerini farklı kentlere de gönderiyor ve işini büyütüp daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.

İşletmede çalışan Fadime Mutlu gibi kadınlar, bu fırsatın kendilerine iş kapısı olduğunu ve memnuniyetlerini dile getiriyor. Ulukök, devlet desteği sayesinde işini büyüttüğünü belirterek, diğer ev hanımlarına da örnek olmayı amaçlıyor.