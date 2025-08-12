Gaziantep\'te Kadın ve Çocuklar İçin Destek Protokolü

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklar için valilik ile Katar Hayır Derneği arasında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Katar Hayır Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklar için yapılacak olan Kadın Konuk Evi desteği için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Katar ile son yılllarda yapılan çalışmalarla güzel bir dostluk oluştuğunu belirtti.

İlerleyen yıllarda da Katar ile çalışmalar yapmak istediklerini dile getiren Çeber, şunları aktardı:

"Bu proje hem ihtiyaç sahibi kadınlarımıza hem de beraberinde bulunan çocuklarımıza ihtiyaç duydukları alanlarda hizmet verecek. Bu vesile ile hem Katar Devleti'ne hem Katar Milleti'ne hem de Katar Hayır Derneği'ne şehri adına, şahsım adına ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Allah dostluğumuzu ve kardeşliğimizi daim kılsın."

Katar Hayır Derneği Ülke Temsilcisi Karam ALY ise projenin, depremden sonra yeniden imar kapsamında yapılan projelerden birisi olduğunu belirterek protokolün kadın ve çocuklara katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Törene, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Murat Akyüz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek katıldı.