Gaziantep'te Kadınlar Kur'an-ı Kerim Kursunda Buluşuyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadınlar Kur'an-ı Kerim Kursunda Buluşuyor

Gaziantep'te açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan kadınlar, her yaştan bireyin katılımıyla öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Yaşlı teyzelerden gençlere kadar birçok kadının Kur'an-ı Kerim öğrenme isteği, geçmişte yaşadıkları hüzünleri unutturuyor.

15.11.2024 23:19
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Kur'an-ı Kerim aşkı yaş sınırı tanımıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te kadınlar için açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılan ve kiminin yaşı 80'in üzerinde olan yaşlı teyzeler torunu yaşındaki gençlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te çocuk yaşta farklı nedenlerden ve dönemlerinin imkansızlıklardan dolayı Kur'an-ı Kerimi öğrenemedikleri için hep bir burukluk hisseden kadınlar, kendileri için açılan Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Selahaddin-i Eyyubi Eğitim Merkezi'nde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna düzenli olarak katılan ve aralarında 60 ile 80 yaş üzerindeki torun sahibi yaşlı teyzelerin de bulunduğu her yaş grubundan kadınlar, kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor ve dini bilgileri ediniyor. Şahinbey ilçesinin Beydilli Mahallesinde kadınlara yönelik açılan merkezdeki Kur'an-ı Kerim kursuna kadınlar, büyük ilgi gösteriyor. Hafta içi düzenli olarak Kur'an-ı Kerim öğrenen kadınlar, ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyorlar. Birçoğu orta yaş gurubundan olan kadınlar, geç de olsa Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i öğrenme fırsatını bulamadıklarını belirten yaşlı kadınlar, o yıllardan beri Kur'an-ı Kerim'i öğrenememenin hüznünü yaşadıklarını ancak mahallelerinde açılan kurs sayesinde hüzünlerinin ve içlerindeki burukluğun yerini Kur'an-ı Kerim'i okuma sevincine bıraktığını ifade ettiler. Çocukluktan beri içlerinde ukde olarak kalan Kur'an- Kerim'i öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden kadınlar, ailelere seslenerek; "Çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim'i öğretin" çağrısında bulundu. Kur'an-ı Kerim öğrendikleri için çok mutlu olduklarını belirten kadınlar, öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, her yaştan insanın azmettiği zaman Kur'an-ı Kerimi öğrenilebileceğini dikkat çekiyor.

"Kur'an-ı Kerim'i 45 yaşında öğrendim"

Yıllar sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirten 72 yaşındaki Güllü Öztürk, çocukluk dönemlerinde Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi ve öğrenilmesi için bu tür imkanların olmadığını söyleyerek, "Rabbime hamd olsun, Kur'an-ı Kerim'i 45 yaşında öğrendim. Allah, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den ve hocamızdan razı olsun. Bu kursta Kur'an-ı Kerim-i öğreniyoruz. İnşallah elimize fırsat geçerse okuma yazmaya da başlayacağız" dedi.

"Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yaşı yoktur"

Kur'an-ı Kerim'i öğrendiği için çok mutlu ettiğini belirten 63 yaşındaki Sariye Yıldız, her yaştan insanın azmettiği zaman Kur'an-ı Kerim'i öğrenilebileceğini ve öğrenmenin yaşının olmadığına dikkat çekerek, "18 senedir kurslara düzenli olarak katılıyorum. Kursta Kur'an-ı Kerim okuyoruz ve elhamdülillah kurstan memnunuz. Kur'an-ı öğrenenden de öğretenden de Allah razı olsun. Kur'an okuduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Ben 63 yaşındayım. Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yaşı yoktur. Benim bir arkadaşım vardı, Kur'an-ı Kerim 88 yaşında öğrendi" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyoruz"

7'den 70'e isteyen herkesin Kur'an-ı Kerim'i öğrenebileceğini belirten 17 yaşındaki Rümeysa Kaya da nineleri yaşındaki kadınların azmine imrendiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i hocamın sayesinde öğrendim. Kursta tecvid, siyer ve ilmihalde öğreniyoruz. Bize ödevler veriyorlar, evde araştırmalar yapıyoruz. Öğrendiklerimizi ailelerimize anlatıyoruz. Bu kursu yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Bu kursa bir tuğla koyandan da Allah razı olsun. Rabbim Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den ve devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kadınlar Kur'an-ı Kerim Kursunda Buluşuyor - Son Dakika

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