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Gaziantep'te Kadınlara Yönelik Mefruşat Kursu İlgi Görüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadınlara Yönelik Mefruşat Kursu İlgi Görüyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Şehitkamil Belediyesi'nin Çamlıtepe Aile Merkezi bünyesinde açılan mefruşat kursuna katılan kadınlar, tek kırma ve iğne oyası gibi dikiş nakış öğreniyor. Kursiyerler, eğitim sırasında yaptıkları ürünleri çeyizlik olarak saklayarak veya satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurs, kadınların sosyalleşmesine ve meslek sahibi olmalarına da yardımcı oluyor.

Gaziantep\'te Kadınlara Yönelik Mefruşat Kursu İlgi Görüyor
12.01.2024 - 12:51,
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kadınlara yönelik açılan mefruşat kursu ilgi görüyor.

Şehitkamil Belediyesi'nin Çamlıtepe Aile Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açtığı mefruşat kursuna katılan kadınlar, tek kırma ve iğne oyası, Antep işi gibi dikiş nakış öğreniyor.

Kursiyerler eğitim sırasında yaptıkları ürünleri isteyen çeyizlik olarak saklıyor, isteyen de satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kursla ilgili olarak açıklama yapan Şehitkamil Belediyesi Çamlıtepe Aile Merkezi İğne Oyası Eğitmeni Fatma Bolu, haftanın 5 günü eğitim verdiklerini ve burada genç kızların çeyizlik ürünlerinin yapıldığını, bilmeyenlerin nakış öğrendiğini ve kadınların burada sosyalleştiğini söyledi.

Kursiyerlerden Leyla Ağkemik de, kursta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yeni çeyizlikler diziyoruz. Bu kursların bizlere çok katkısı oluyor. Almış olduğumuz eğitimlerle birlikte hem meslek sahibi oluyoruz hem de burada yapmış olduğumuz ürünleri satarak, aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bu kurslara katılmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Burada güzel arkadaşlıklar da ediniyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Şehitkamil, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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