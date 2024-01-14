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GAZİANTEP'te Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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GAZİANTEP'te Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti. Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan çift, yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.01.2024 - 13:02,
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GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti.

Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Mustafa- Ayşe Fatma Elmas çiftinden haber alamayan yakınları, dün akşam jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Elmas çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi sonrası yakınlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP\'te Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GAZİANTEP'te Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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