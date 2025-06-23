Gaziantep'te Kargoyla Silah Kaçakçılığı

Gaziantep'te kargo paketinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor.
Yapılan istihbari çalışma kapsamında şüphelilerin silahları kargoyla göndereceği bilgisini alan polis ekipleri, kent merkezindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi.
Kargo paketinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve 7 şarjör ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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