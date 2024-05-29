Gaziantep\'te Kavga Sonucu Öldürülen Zanlı Tutuklandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kavga ettiği kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Önceki gün Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta 27 S 0508 plakalı okul taşıtında Mehmet Baki Özyetim'in (52) öldürülmesiyle ilgili polise teslim olan T.G, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta 27 Mayıs'ta, 27 S 0508 plakalı okul servisinde Mehmet Baki Özyetim (52) ile T.G. arasında, iddiaya göre alacak verecek nedeniyle kavga çıkmış, T.G'nin tabancayla yaraladığı Özyetim olay yerinde hayatını kaybetmişti. T.G. ise polise teslim olmuştu.