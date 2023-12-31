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Gaziantep'te kayınpeder ve kayınvalidesini yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika
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Gaziantep'te kayınpeder ve kayınvalidesini yaralayan kişi intihar etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Cengizhan Sayın, kayınpederi ve kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla ateş ederek onları yaraladı. Daha sonra Sayın, aynı tabancayla intihar etti. Olayın ardından Sayın'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Kurt çifti hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep\'te kayınpeder ve kayınvalidesini yaralayan kişi intihar etti
31.12.2023 - 22:33,
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan kişi intihar etti.

Cengizhan Sayın (38), Konak Mahallesi'ndeki evlerine gittiği kayınpederi Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt (63) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sayın, yanındaki tabancayla ateş ederek kayınpederi ve kayınvalidesini yaraladı.

Daha sonra Sayın, aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sayın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, ağır yaralı Kurt çifti ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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