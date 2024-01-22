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Gaziantep'te Kira Anlaşmazlığından Çıkan Kavgada Bir Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te Kira Anlaşmazlığından Çıkan Kavgada Bir Kişi Öldürüldü

Gaziantep'te kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi öldürüldü. Sezai Altın'ın eniştesi ve yeğeni gözaltına alındı.

Gaziantep\'te Kira Anlaşmazlığından Çıkan Kavgada Bir Kişi Öldürüldü
22.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:05
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GAZİANTEP'te kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Sezai Altın'ın (48) öldürülmesine ilişkin eniştesi Süleyman C. (58) ile yeğeni Mehmet C., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman C., iddiaya göre kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın'dan kira anlaşmazlığı nedeniyle taşınmasını istedi. Çıkan tartışmada Süleyman C., tabancayla Sezai Altın'a ateş açtı. Ağır yaralanan Sezai Altın, hastanede yaşamını yitirdi. Sezai Altın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan Süleyman C. ile oğlu Mehmet C. de polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kira Anlaşmazlığından Çıkan Kavgada Bir Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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