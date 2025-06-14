Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
M.A. (63) idaresindeki 27 PY 878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İncegedik Mahallesi mevkisindeki köprüden yaklaşık 3 metre aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Yaralı - Son Dakika
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