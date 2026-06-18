Gaziantep'te Koruyucu Aile Etkinliği - Son Dakika
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Gaziantep'te Koruyucu Aile Etkinliği

18.06.2026 12:02
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Gaziantep'te koruyucu aileye dikkat çekmek için vosvos ve motosikletlerle şehir turu düzenlendi.

Gaziantep'te koruyucu aileye dikkati çekmek amacıyla vosvos ve motosikletlerle şehir turu yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında motosiklet ve balonlarla süslenen vosvoslarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Vali Yardımcısı Bülent Uygur, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sosyal hukuk devleti olduğunu, devletin güçlendikçe sosyal alanda yapılan hizmetlerin çeşitliliğinin de arttığını belirtti.

Bu hizmetlerden birinin de koruyucu aile projesi olduğuna dikkati çeken Uygur, kentte 253 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te aile duyarlılığının ön planda olduğuna işaret eden Uygur, "0-6 yaş aralığında 18 çocuğumuz koruyucu aileyi bekliyor. 23 evladımızın işlemleri devam etmekte. Bu çocuklarımız da aileye gittiğinde ailesiz çocuğumuz kalmamış olacak. Her evladın, her insanın bir ailede yaşamaya, iyi bir eğitim almaya hakkı var. Bu noktada hükümetimiz ziyadesiyle üzerine düşeni yapıyor. Aynı zamanda koruyucu aileleri ekonomik olarak da destekliyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de çocuklara sıcak yuva bulmaya gayret ettiklerini belirterek, etkinliğe destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Kemal Çeber'in eşi Neslihan Çeber ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından polis ekipleri, Türk Riders Chopper Club Gaziantep Şubesi, Anadolu Kartalları Gaziantep Anka Derneği ve Vosvos Kulübü üyeleri araçlarıyla şehir turu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Koruyucu Aile Etkinliği - Son Dakika

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