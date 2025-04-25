Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde küflenmiş ve bozuk ürün satan 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde bozuk ve küflenmiş gıda satışı yapan 4 iş yeri ve 2 zincir market şubesine işlem yaptı.
Toplam 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın güvenli ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi için denetimleri sürdürdüklerini belirterek, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Küflü Gıda Satışı Yapılan 6 İş Yeri Kapatıldı - Son Dakika
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