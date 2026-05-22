Gaziantep'te Kurban Yakalama Timi Kuruldu - Son Dakika
22.05.2026 14:03
Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te kaçan hayvanlar için 20 kişilik 'kurban yakalama timi' oluşturuldu.

GAZİANTEP'te Kurban Bayramı'ndaki kesim öncesi kaçan kurbanlıkların yakalanması için 'kurban yakalama timi' oluşturdu. 20 kişilik tim, tatbikatlarını tamamlayıp göreve hazır hale geldi.

Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı, kent genelinde her yıl verdiği hizmeti bu yıl da yaparak kurban kesim öncesinde kaçan hayvanların yakalanıp sahiplerine teslim edilmesi için 'kurban yakalama timi' oluşturdu. 20 kişilik profesyonel ekip, yakalama teknikleri, kriz anı koordinasyonu ve fiziksel dayanıklılık eğitimlerinden geçirilerek Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların yakalanması için hazır hale getirildi. Bayram sürecinde 24 saat usulüyle çalışacak olan ekip, 153 hattına gelen ihbarla harekete geçip dron desteği ile hayvanı bulup yakaladıktan sonra sahiplerine teslim edecek. 5 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik profesyonel ekip, yakalama teknikleri, kriz anı koordinasyonu ve fiziksel dayanıklılık eğitimlerinden geçirilirken; koşu, refleks geliştirme, kondisyon ve sınav çalışmalarıyla desteklenen antrenman programı sayesinde bayram süresince yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı donanımlı hale getiriliyor.

'GEÇEN YIL 20 DANAMIZ KAÇMIŞTI'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Bu ekip kurbanlık dananın kaçması yaşandığı zaman, vatandaşlar Büyükşehir Belediyemizin Alo 153 İhbar Hattı'na bildirdikleri zaman, dron ile tespit ettiğimiz kaçan hayvanı yakalayarak, hayvanı etkisiz hale getirerek teslim edeceklerdir. Geçen yıl yaklaşık olarak 20 tane danamız kaçmıştı. İnşallah bu sene hiç danamız kaçmaz. Kaçan olursa da biz gereken önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ekibimiz danayı yakalayarak vatandaşımıza teslim edecek. Vatandaşlar, kestikleri kurban etinin sağlık durumu konusunda tereddüt yaşamaları halinde Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan veteriner hekimlere başvurabilecek. Yapılacak incelemelerin ardından etin tüketim açısından uygun olup olmadığı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılacak" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

