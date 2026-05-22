Gaziantep'te Kurban Bayramı Hazırlıkları: 46 Kesim ve 15 Satış Yeri Belirlendi

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Kurban Bayramı için 46 hayvan kesimi, 15 hayvan satış yerinin belirlendiğini söyledi.

Şehitkamil ilçesindeki Sinan Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarını ziyaret ederek üreticilerle sohbet eden Sağlam, bayram öncesi incelemelerde bulundu.

Sağlam, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda sadece resmi değil dini olarak da alınması gereken tedbirlerin olduğunu söyledi.

Vatandaşların bayramda suistimal edilmemesi için çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Sağlam, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te 46 hayvan kesimi ve 15 hayvan satış yerleri belirlendi. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını mutlak surette bu satış yerlerinden ve daha çok yoğun olan yerlerden alsınlar. Hayvanların buraya geldiğinde mutlaka veteriner sağlık raporlarının olması gerekiyor. Burada 53 veteriner hekimimizle tedbir ve denetimlerimiz devam ediyor, vatandaşlarımız kurban alımlarını buradan yapabilirler. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarım Cebimde isminde bir uygulaması var. Vatandaşlarımız Tarım Cebimde'yi indirdikten sonra hayvanın kulak küpesini girdiklerinde hayvanın yaşı, nereden geldiği, son aşılaması gibi bilgilerini oradan bulabilirler."

Geçen yıl kentte yaklaşık 13 bin 400 büyükbaş, 79 bin de küçükbaş hayvan kesildiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Yeterli kurbanımız mevcut olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. En çok yoğun kurbanın satılacağı yer burası. Bayrama 5-6 gün var. Şehrimizde herkesin kurbanını koyabileceği bir yeri yok ama hayvan pazarının 25-26 Mayıs'ta çok daha yoğun olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda buraya giriş yapan hayvanlarımıza baktığımızda herhangi bir arz açığımızın değil fazlamızın olduğunu görüyoruz."