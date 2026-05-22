Gaziantep'te Kurban Bayramı Hazırlıkları: 46 Kesim ve 15 Satış Yeri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Kurban Bayramı Hazırlıkları: 46 Kesim ve 15 Satış Yeri Belirlendi

22.05.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Kurban Bayramı için 46 hayvan kesim ve 15 satış yeri belirlendiğini açıkladı. 53 veterinerin denetim yapacağını belirten Sağlam, vatandaşları Tarım Cebimde uygulamasını kullanarak kurbanlık bilgilerini sorgulamaya çağırdı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Kurban Bayramı için 46 hayvan kesimi, 15 hayvan satış yerinin belirlendiğini söyledi.

Şehitkamil ilçesindeki Sinan Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarını ziyaret ederek üreticilerle sohbet eden Sağlam, bayram öncesi incelemelerde bulundu.

Sağlam, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda sadece resmi değil dini olarak da alınması gereken tedbirlerin olduğunu söyledi.

Vatandaşların bayramda suistimal edilmemesi için çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Sağlam, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te 46 hayvan kesimi ve 15 hayvan satış yerleri belirlendi. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını mutlak surette bu satış yerlerinden ve daha çok yoğun olan yerlerden alsınlar. Hayvanların buraya geldiğinde mutlaka veteriner sağlık raporlarının olması gerekiyor. Burada 53 veteriner hekimimizle tedbir ve denetimlerimiz devam ediyor, vatandaşlarımız kurban alımlarını buradan yapabilirler. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarım Cebimde isminde bir uygulaması var. Vatandaşlarımız Tarım Cebimde'yi indirdikten sonra hayvanın kulak küpesini girdiklerinde hayvanın yaşı, nereden geldiği, son aşılaması gibi bilgilerini oradan bulabilirler."

Geçen yıl kentte yaklaşık 13 bin 400 büyükbaş, 79 bin de küçükbaş hayvan kesildiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Yeterli kurbanımız mevcut olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. En çok yoğun kurbanın satılacağı yer burası. Bayrama 5-6 gün var. Şehrimizde herkesin kurbanını koyabileceği bir yeri yok ama hayvan pazarının 25-26 Mayıs'ta çok daha yoğun olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda buraya giriş yapan hayvanlarımıza baktığımızda herhangi bir arz açığımızın değil fazlamızın olduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kurban Bayramı Hazırlıkları: 46 Kesim ve 15 Satış Yeri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:48:05. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kurban Bayramı Hazırlıkları: 46 Kesim ve 15 Satış Yeri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.