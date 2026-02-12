Gaziantep'te Kurşunlama Olayında 7 Tutuklama

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir ev ve iş yerinin kurşunlanma olayına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün Hoşgör Mahallesi'nde Ali Rıza Singeç'e (57) ait bir ev ve Gökhan İlbey'e (55) ait bir iş yerinin kurşunlanması, Abdulmecit İlbey'in (13) ise yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.