Gaziantep'te Kuyumcudan Altın Çalıp Kaçtılar

Gaziantep'te kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Vatan Mahallesi'nde P.K.'nin işlettiği kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 3 kişi vitrindeki bir miktar altını alarak plakası sökülen otomobille bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı.

Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen İ.P. (17) ile İ.P.Ç'yi (17) kent merkezinde yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında suçta kullandıkları maske, tabanca ve biber gazı ele geçirildi.

Öte yandan olaya karıştığı ileri sürülen diğer şüpheli E.Y.Ç. ile kuyumcudan çalınan altınların bulunması için çalışmalar sürüyor.