Gaziantep'te Mağara Kafe Serinletiyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Mağara Kafe Serinletiyor

20.06.2026 16:07
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Sıcak havalarda Gaziantep'teki 500 yıllık mağara kafe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep'te sıcak havalarda serinlemek isteyenler mağara kafeyi tercih ediyor.

Sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, Gaziantep savunmasında yiyecek ve cephane saklanan Şekeroğlu Mahallesi'ndeki mağara kafe ilgi görüyor.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte, yerli ve yabancı turistler doğal serinliği nedeniyle mağaradaki kafeye geliyor.

Mağara kafe işletmecisi Yakup Mermer, AA muhabirine, mağaranın 500 yıllık tarihi bir yer olduğunu belirterek, "Yazın hava 40 derece sıcakken içerisi 15 derece. Burası ilgi çekiyor. Ortalama günlük 1500 turist geliyor. Dışarıdan sıcaktan bunalan insanlar mağaraya geliyor. Bu da işletmeci olarak bize mutluluk veriyor." dedi.

Ziyaretçilerden Bahar Kölge ise "Mağara kafeye ilk defa geliyorum ve çok beğendim. Adana'dan geliyorum. Burası gayet serin bir yer. Gaziantep çok sıcak. Özellikle buraya gelmek istedim." dedi.

Görkem Deveci ise "Havalar iyice ısınmaya başladı. Buranın serinleteceğini düşünmemiştim. Gayet serin bir yer." diye konuştu.

Öte yandan, kentte sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da gölgelik alanlarda vakit geçirirken bazıları da çeşmelerde yüzünü ve başını ıslatarak serinlemeye çalıştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kamil Ocak Millet Bahçesi gibi kentteki işlek alanların sıcak hava nedeniyle boş kaldığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Mağara Kafe Serinletiyor - Son Dakika

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