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Gaziantep'te Marketten Çıkan Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Marketten Çıkan Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen kazada, marketten çıkan Mehmet Koçak isimli yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ise gece saatlerinde polise teslim oldu.

Gaziantep\'te Marketten Çıkan Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
31.12.2023 - 11:12,  Güncelleme: 11:15
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GAZİANTEPte, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Koçak (74), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Düztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koçak'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Koçak'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Koçak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.  Kazanın ardından kaçan ve gece saatlerinde polise teslim olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Marketten Çıkan Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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