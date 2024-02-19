Gaziantep'te meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep\'te meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada kamyonetin sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yola dökülen meyveler ise belediye ekipleri tarafından toplandı.

19.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meyve yüklü kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada Adana'dan Kilis'e meyve götüren M.K. yönetimindeki 07 NFK 67 plakalı kamyonet, A.B. yönetimindeki 27 DC 521 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü M.K. ve beraberindeki S.A yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola dökülen ve zarar gören meyveler, İslahiye Belediyesi ekiplerince yoldan toplandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:52:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te meyve yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement